Inter a decis! Ce se întâmplă cu Simone Inzaghi, după finala Champions League

Chiar dacă a pierdut finala UEFA Champions League, scor 1-0, parcursul lui Inter în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa a reprezentat o surpriză.

Conducerea a fost mulțumită, astfel că Simone Inzaghi va primi un nou contract. Jurnalistul Nicolo Schira scrie că antrenorul este la un pas de a semna o nouă înțelegere cu nerazzurri, valabilă până în 2025.

De asemenea, în noul contract, Simone Inzaghi va avea și un salariu mai mare față de cel din prezent.

Chiar dacă a încheiat sezonul pe locul trei în Serie A, Inter Milano nu a avut un sezon slab. Pe lângă parcursul impresionant din Champions League, echipa lui Inzaghi a câștigat Cupa și Supercupa Italiei.

