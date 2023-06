Inter a bifat al doilea transfer după ratarea trofeului Champions League! Starul le-a refuzat pe PSG și AC Milan 

Simone Inzaghi și elevii săi au avut ocazia să aducă al patruluea trofeu UEFA Champions League din istoria lui Inter. Doar că golul Rodri (26 ani), din minutul 68, a făcut ca Manchester City să încheie un sezon perfect, la capătul căruia a câștigat trei trofee: Premier League, FA Cup și UCL.

Pentru a ajunge și în sezonul viitor în fazele superioare ale celei mai puternice competiții din lume, Inter s-a întărit masiv în această campanie de achiziții. L-a transferat pe coechipierul lui Răzvan Marin (27 ani), Kristjan Asllani (21 ani), care a impresionat în tricoul lui Empoli, și l-a convins pe Marcus Thuram (25 ani) să le refuze pe AC Milan și PSG pentru a evolua pe Giuseppe Meazza, sosit liber de contract de la Borussia Mönchengladbach, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

„Inter a ajuns la o înțelegere pentru a-l semna pe Marcus Thuram! Va avea un salariu de 6-6,5 milioane de euro pe sezon, plus o primă la semnătură.

Inter lucrează ca toate contractele să fie gata și semnate în week-end. Jucătorul le-a refuzat pe PSG, Leipzig și AC Milan”, a scris jurnalistul specializat în transferuri, Fabrizio Romano.

