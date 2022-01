Imaginea zilei în Italia! Un jucător de la AC Milan s-a întors acasă cu metroul după meciul cu AS Roma

După meci, o fotografie cu Lapo Nava, portarul de 17 ani al Milanului, a devenit virală pe internet. Acesta a stat pe bancă la meciul cu Roma, în locul lui Ciprian Tătărușanu, care a fost infectat cu COVID-19.

Fiul lui Stefano Nava, fost campion al Italiei și câștigător de Champions League cu Milan, s-a întors acasă, după meci, cu metroul.

Nava joacă pentru echipa Primavera a celor de la AC Milan, de unde a plecat și Gianluigi Donnarumma, și nu a apucat, momentan, să debuteze în poarta Milanului, unde titular este Mike Maignan.

Befana da ricordare per Lapo #Nava: prima panchina in #SerieA per portiere classe 2004 dell'#ACMilan (non ha ancora contratto da prof). Figlio d'arte (papà Stefano vanta 70 presenze in A), è tornato a casa a fine gara in tram come un tifoso qualunque. Semplicità. Una bella storia pic.twitter.com/eGmRUAusPN