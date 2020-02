Gest huliganic in Italia! Arbitrul l-a asteptat pe jucator la finalul partidei si i-a dat un CAP IN GURA! Ce a urmat

Un eveniment de neconceput a avut loc in liga a opta din Italia, la finalul meciului dintre Borgo Mogliano si Montottone, din liga provinciei Macerata.

Totul s-a petrecut pe 1 februarie. Arbitrul Antonio Martiniello l-a asteptat dupa meci pe portarul lui Borgo Mogliano, Matteo Ciccioli, pentru a-i aplica o lovitura cu capul direct in figura.



Inaintea conflictului, arbitrul ii aratase si cartonasul rosu portarului. Ciccioli a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale si va sta departe de gazon aproximativ 15 zile. In tabara opusa, ”arbitrul agresor” a fost suspendat timp de un an. Centralul are, de asemenea, interzis in tribune la meciurile care implica orice echipa nationala a Italiei.

Seful politiei din Macerata a declarat ca interdictia este corecta, deoarece arbitrul Martiniello nu a dat un exemplu bun tinerilor prin iesirea pe care a avut-o.