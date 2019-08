Echipament de pe alta planeta pentru Cristiano si Buffon! Cum arata al treilea echipament folosit de Juventus in acest sezon | FOTO

Campioana din Serie A nu lasa nimic la voia intamplarii, iar tricourile fotbalistilor nu fac exceptie.

Au aparut primele imagini cu cel de-al treilea set de tricouri folosit de Juventus Torino. Baietii lui Sarri incep sezonul cu echipamente noi.

Din alb in roz, iar din roz in albastru. Juventus are obiective marete si in acest sezon, iar vanzarile trebuie sa fie si ele la inaltime, iar fanii formatiei care domina campionatul Italiei de peste 5 ani sunt cu siguranta entuziasmati de ceea ce vad.

Juventus s-a reorganizat in totalitate in ultimii ani. Au stadion nou, sigla noua si au reusit sa readuca staruri mondiale catre Serie A ca pe vremea in care Ronaldo semna cu Inter sau Weah cu Milan.