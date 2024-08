În această perioadă, campioana Italiei a căutat o echipă la care să-l cedeze definitiv pe Ionuț Radu. S-a vorbit și despre un transfer în campionatul Turciei, dar în cele din urmă românul va rămâne în Italia, acolo unde va juca în Serie B.

Sassuolo este mare favorită pentru transferul portarului român, după ce acesta și-a dat acordul pentru a juca la fosta echipă a lui Vlad Chiricheș. În această perioadă se pun la punct ultimele detalii cu privire la transfer.

Inter Milano nu va obține nicio sumă de bani în schimbul lui Radu, chiar dacă acesta mai avea un an de contract cu gruparea de pe ”Meazza”, dar ”nerazzurrii” vor păstra un procent dintr-un viitor transfer, anunță jurnalistul italian Luca Bendoni.

???? Andrei Radu has given his green light for a move to Sassuolo. Final details to be sorted between clubs. Set to be a free transfer on a permanent basis. #Inter will keep a percentage on any future sale. ????????

