Destinație surprinzătoare pentru Claudio Ranieri, la șase ani distanță de la titlul câștigat cu Leicester în Premier League

Fost antrenor la echipe precum Juventus, AS Roma, Inter Milano sau Chelsea, Ranieri este aproape de a prelua Cagliari, echipa care îl deține pe Răzvan Marin (împrumutat la Empoli) și care evoluează în Serie B.

Ar fi o provocare inedită pentru un antrenor precum Claudio Ranieri, având în vedere că a avut în CV-ul său, până acum, doar echipe cu pretenții în primele eșaloane. Sarzii vor să aducă un antrenor care să le permită să viseze din nou la o promovare în Serie A.

Retrogradată în sezonul precedent, Cagliari a avut un start modest de sezon în Serie B. Este pe locul 14, cu 22 de puncte, dar locurile care asigură participarea în play-off-ul pentru promovare sunt la ”doar” patru puncte distanță, astfel că revenirea în primul eșalon din Italia ar putea fi realizabilă încă din acest an.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că discuțiile dintre cele două părți avansează, iar Cagliari i-a pregătit lui Ranieri un contract valabil până în 2024.

