Fundașul central a fost achiziționat de Tottenham Hotspur pentru 25 de milioane de euro, cinci milioane în bonusuri, dar și cedarea fundașului Djed Spence la Genoa, în primul eșalon al Italiei.

Cum s-a descurcat Genoa în campionat după plecarea lui Radu Drăgușin la Tottenham

După ce a fost titularizat în fiecare partidă a genovezilor în acest sezon, echipa lui Alberto Gilardino a trebuit să se descurce și fără Radu Drăgușin în meciurile din Serie A.

De când a plecat fundașul la Spurs, Genoa a înregistrat două rezultate de egalitate (0-0 vs. Torino și 0-0 vs. Empoli), dar și două rezultate pozitive (2-1 vs. Salernitana și 2-1 vs. Lecce).

După 23 de etape, Genoa se află pe locul 11 în campionat cu 29 de puncte. În consecință, echipa a înregistrat până în clipa de față șapte victorii, opt rezultate de egalitate și opt înfrângeri.

La Genoa, Radu Drăgușin a bifat 62 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de șase ori și să paseze decisiv într-o singură situație, în aproape 5500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Fanii lui Tottenham au răbufnit după ce Radu Drăgușin a fost introdus abia pe final în remiza cu Everton

Radu Drăgușin a fost din nou rezervă la Spurs. Ange Postecoglou, antrenorul principal al londonezilor, a optat pentru introducerea fundașului central român abia în minutul 89.

Fotbalistul a intrat pe suprafața de teren în locul lui Pierre Emile Hojbjerg, iar cu Radu Drăgușin în teren, Tottenham a fost egalată pe final de Everton. Meciul s-a încheiat 2-2.

”L-ați cumpărat să-l țineți pe bancă”, ”În sfârșit l-ați introdus”, ”Drăgușin ar trebui utilizat în locul lui Romero”, sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe platforma Twitter/X.