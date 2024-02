Fanii lui Tottenham au răbufnit după ce Radu Drăgușin a fost introdus abia pe final în remiza cu Everton

Everton a primit vizita lui Tottenham pe ”Goodison Park” sâmbătă după-amiază, în etapa #23 din eșalonul de top al Angliei. La capătul celor 90 de minute, ambele echipe au împărțit punctele.

The points are shared at Goodison ⏱️ pic.twitter.com/eKcAH5osub