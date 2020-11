"Cristiano s-a intors si asta e tot ce conteaza!" Reactia fabuloasa a portughezului dupa ce a reusit o DUBLA la revenire! Ce spune de lupta la titlu cu Juventus

Cristiano Ronaldo s-a intors cu o pofta de joc la fel de mare ca inainte sa fie infectat cu noul coronavirus.

Portughezul a inscris doua goluri in deplasarea de la Spezia, desi a fost trimis in teren in minutul 56.

Ronaldo a declarat la finalul meciului ca s-a simtit foarte bine, in ciuda faptului ca a fost infectat cu Covid-19, si ca este bucuros ca a putut sa revina pe teren:

"Am stat in izolare, nu am avut niciun simptom, m-am simtit bine. Astazi am facut iarasi ceea ce iubesc, sa joc fotbal. Cristiano s-a intors si asta e tot ce conteaza!

Serie A este un campionat competitiv. Milan traverseaza o perioada foarte buna, la fel ca Lazio si Napoli. Noi trebuie sa muncim din greu, suntem in crestere de fotbal", a declarat Ronaldo dupa dubla cu Spezia, potrivit Sky Sports.

