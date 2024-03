Ce notă a primit Dennis Man, după meciul în care a fost urmărit de Borussia Dortmund: ”Decisiv instantaneu”

Borussia Dortmund ar fi pe urmele sale, așa cum a anunțat presa din Italia în ultima perioadă. Clubul german și-ar fi trimis reprezentații la ultimul meci al Parmei din Serie B, câștigat cu 3-1 în fața celor de la Ternana.

Dennis Man a început meciul pe banca de rezerve, dar a intrat pe teren la începutul reprizei secunde și i-a impresionat pe jurnaliștii italieni, care l-au notat cu 6 pentru prestația sa.

Dennis Man și Valentin Mihăilă au primit nota 6

Chiar dacă nu a reușit să marcheze, Man a bifat câteva faze spectaculoase. În prezent, românul este golgheterul echipei sale în Serie B, cu zece reușite.

”Decisiv instantaneu. Prima oară l-a servit pe Benek (n.r. - Adrian Benedyczak), apoi trimite către Del Prato, care bifează un assist pentru al treilea gol”, a scris Parmatoday.it.

Și Valentin Mihăilă, introdus pe teren în locul polonezului Benedyczak în minutul 65, a primit tot nota 6: ”A încercat mai multe contraatacuri, dar așteptările sunt mai mari de la un jucător ca el, în special când are toate condițiile să-și pună viteza în valoare”

Parma are un avans considerabil în fruntea clasamentului din Serie B și se gândește din ce în ce mai serios la promovare. După 28 de etape are 59 de puncte și este la opt distanță de urmăritoarea Venezia, care are și un meci în minus.

În următoarea partidă din campionat, Parma va avea parte de un test dificil, pe teren propriu, în compania celor de la Brescia, echipă aflată pe locul șapte.

În Serie B, primele două echipe promovează direct în Serie A, iar următoarele șase vor disputa un baraj pentru ultimul loc rămas. Locurile trei și patru vor evolua direct în semifinala barajului, în timp ce pozițiile 5-8 vor juca o ”dublă” în plus.