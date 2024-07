Transferat gratis de CFR Cluj în 2022 de la APOEL Nicosia, portarul Simone Scuffet (28 de ani) a revenit în Serie A după un singur sezon în România. Cagliari l-a cumpărat din Gruia pentru două milioane de euro, iar acum este aproape de transferul carierei.

AC Milan a pus ochii pe fostul portar al ardelenilor și a început deja negocierile pentru transfer, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Rămâne de văzut în ce condiții sunt dispuși sarzii să se despartă de portar, având în vedere că Scuffet a fost titular incontestabil în sezonul precedent în Serie A, cu 31 de meciuri strânse dintr-un total de 38.

