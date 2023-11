Como, ocupanta locului şase în clasamentul din Serie B italiană, l-a demis pe Moreno Longo, antrenorul său din septembrie 2022, şi a decis să-i încredinţeze responsabilitatea primei echipe fostului internaţional spaniol Cesc Fabregas, cel puţin pentru o perioadă.

Fabregas, în vârstă de 36 de ani, a jucat pentru Arsenal (2004-2011), Barcelona (2011-2014), Chelsea (2014-2019) şi Monaco (2019-2022), înainte de a-şi încheia cariera la Como în sezonul trecut.

Selecţionat de 110 ori pentru Spania, el a câştigat două titluri europene cu ”La Roja” (2008, 2012) şi Cupa Mondială din 2010.

COMO 1907: OFFICIAL CLUB STATEMENT

Como 1907 and Moreno Longo have parted company. The search for a new Head Coach begins immediately with Cesc Fàbregas and the current coaching staff taking over duties for the interim period.

Following several months of strategic planning, the… pic.twitter.com/nwxBpENKeo