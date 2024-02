”Bogații” de la Newcastle se bagă și în Serie A! 936 de milioane de euro pentru un club legendar

Înainte de a deveni cel mai bogat club de fotbal din lume, Newcastle se bătea pentru evitarea retrogradării în Premier League, iar în sezonul precedent a reușit să producă surpriza și să se califice în grupele UEFA Champions League.

”Bogații” de la Newcastle, gata să cumpere AS Roma!

Arabii vor să se implice acum și la un club din Serie A, după cum au dezvăluit jurnaliștii italieni. AS Roma, grupare deținută de americanul Thomas Dan Friedkin, este ”ținta” Fondului Public de Investiții al Arabiei Saudite, care ar fi pregătit și o sumă fabuloasă pentru a-l convinge pe miliardarul american să renunțe la gruparea ”giallorossa”

Aceștia sunt gata să ofere nu mai puțin de 800 de milioane de lire sterline, echivalentul a 936 de milioane de euro, scrie Repubblica.

