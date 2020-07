Boateng a plecat, dar fanii Fiorentinei o vor inapoi pe Melissa! Pozele SEXY cu care sotia fotbalistului i-a cucerit pe suporterii "VIOLA"

Frumoasa prezentatoare Melissa Satta a imbracat un costum de baie in culoarea traditionala a echipei din Florenta, de care apartine sotul Kevin-Prince Boateng.

Plecat imprumut la Besiktas la inceputul anului, atacantul ghanez de 33 de ani n-a lasat prea multe regrete la Fiorentina, unde a evoluat in doar cateva meciuri in acest sezon, reusind un singur gol. In schimb, sustinatorii Fiorentinei suspina insa dupa sotia lui Kevin-Prince, nimeni alta decat Melissa Satta (34 de ani), una dintre cele mai dorite femei din Italia.

Intentionat sau nu, aceasta a postat pe contul de Instagram o serie de fotografii sexy facute in apa marii, in Sardinia, iar ceea ce a atras atentia in mod special a fost culoarea "viola" aleasa pentru costumul de baie, adica exact culoarea care e idolatrizata de fanii Fiorentinei.

Cum sotul sau e implicat cu Besiktas in finalul campionatului din Turcia, Melissa Satta e singura in vacanta din statiunea Porto Cervo, locul unde a avut loc si nunta celor doi, in 2016. De-atunci, Melissa si Kevin-Prince au trecut si print=o scurta despartire, anul trecut.