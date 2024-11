Arsenal insistă pentru transferul internaționalului belgian Charles De Ketelaere.



Arteta îl vrea pentru sezonul 2025-2026

Acesta a fost cumpărat de AC Milan, în august 2022, pentru 36.5 milioane de euro, dar nu s-a acomodat pe San Siro și a fost împrumutat la Bergamo și vândut definitiv la Atalanta, în iulie 2024, pentru 22 de milioane de euro plus bonusuri de performanță.

Belgianul are un sezon bun la trupa din Bergamo, ocupanta locului al treilea în Serie A și neînvinsă în Champions League după patru meciuri (0-0 cu Arsenal, 3-0 cu Șahtior Donețk, 0-0 cu Celtic, 2-0 cu VfB Stuttgart). De Ketelaere a strâns 12 meciuri și 2 goluri, dar a avut impact pozitiv pentru jocul Atalantei de fiecare dată când a fost folosit de Gian Piero Gasperini, deși nu a fost la fel de eficace ca în stagiunea precedentă, când a marcat 14 goluri și a oferit 11 pase decisive.



Jucătorul poate ajunge în Premier League, în vara viitoare, fiind unul dintre jucătorii preferați ai antrenorului Mikel Arteta la Arsenal, care l-a dorit și înaintea mutării sale la AC Milan. Singura problemă rămasă de rezolvat este prețul, Atalanta dorind 60 de milioane de euro pentru a-l lăsat să plece, în timp ce "tunarii" sunt de acord să dea 45 de milioane de euro plus bonusuri.



A fost un jucător promițător de tenis

Charles Marc De Ketelaere (23 de ani / 192 cm) este născut la Bruges și a fost junior la Club Brugge (2008-2019). La seniori a fost legitimat la cluburile Club Brugge (2019-2022), AC Milan (2022-2023) și Atalanta (2023-2024, împrumutat / 2024 - prezent, transferat definitiv). Are 20 de selecții și 2 goluri pentru naționala Belgiei, cu care a participat la CM 2022 și Euro 2024.



În palmares are trofeul Europa League (2021), titlul de campion în Belgia (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), Supercupa Belgiei (2021), o finală de Coppa Italia (2023-2024), distincțiile Belgian Promising Talent of the Year (2020) și Belgian Young Professional Footballer of the Year (2021-2022).

Poate juca pe posturile de mijlocaș central ofensiv, atacant central și extremă dreapta, este jucător de picior stâng și în copilărie a fost un talentat jucător de tenis, fiind campion național la categoria sa de vârstă. Are contract cu Atalanta până în iunie 2024.



Foto - Getty Images