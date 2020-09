Roma, aproape sa piarda la masa verde primul meci din Serie A! Ce greseala fatala au facut italienii! Clubul, pregatit sa faca apel

Desi a obtinut un punct dupa egalul cu Verona, cei de la AS Roma ar putea sa piarda meciul la masa verde.

AS Roma ar putea sa piarda meciul din prima etapa la masa verde. Giallorossi au remizat pe terenul celor de la Verona, scor 0-0.

Italienii ar putea fi sanctionat, deoarece l-au folosit din primul minut pe Amadou Diawara, un fotbalist pe care il trecusera pe lista jucatorilor U22, nu pe cea principala, chiar daca mijlocasul defensiv din Guineea a implinit 23 de ani in luna iulie

Amadou Diawara a fost transferat in 2019 de la Napoli, pentru suma de 21 de milioane de euro.

Situatia sta in felul urmator. La inceputul fiecarui sezon din Serie A, fiecare club trebuie sa intocmeasca si sa trimita o lista cu un lot format din 25 de jucatori. In sezonul trecut, Diawara a fost trecut pe lista jucatorilor U22 si avea dreptul sa joace pentru prima echipa, insa mijlocasul a ramas pe aceeasi lista si in această editie de campionat. Prin urmare, acest episod i-ar putea aduce o sanctiune drastica clubului, conform Gazzetta Dello Sport.

Cei din conducerea Romei sunt pregatiti sa faca apel si sa explice ca greseala nu a fost facuta cu rea credinta.

In anul 2016, Sassuolo a pierdut cu 0-3, la masa verde, pentru o astfel de eroare.