Antrenor nou la Empoli! A plecat cel care a insistat pentru împrumutul lui Răzvan Marin de la Cagliari

Empoli, "lanterna roșie" din Serie A, l-a concediat pe antrenorul Paolo Zanetti, după începutul dezastruos de sezon.

Înfrângerea cu 0-7 în fața Romei, decisivă pentru îndepărtarea lui Paolo Zanetti

Echipa din Toscana nu a acumulat niciun punct după patru etape, pierzând cu Verona (0-1), Monza (0-2), Juventus (0-2) și AS Roma (0-7), nu a înscris niciun gol și a primit 12. Înfrângerea dureroasă în fața echipei lui Jose Mourinho a făcut ca președintele Fabrizio Corsi să-l concedieze pe Paolo Zanetti (40 de ani) și să-l înlocuiască cu experimentatul Aurelio Andreazzoli (69 de ani), adică mutarea inversă din iunie 2022. În primele patru etape, internaționalul român Răzvan Marin (27 de ani), care a fost împrumutat de la Cagliari până în iunie 2024, a fost titular în trei meciuri, jucând 236 de minute, dar a fost rezervă neutilizată în umilința cu Roma.

De-a lungul carierei, Aurelio Andreazzoli a lucrat la Ortonovo, Pietrasanta, Castel Nuovo Garfagnana, Lucchese (juniori), Massese, Fiorentina (juniori), Tempio, Anglianese, Grosseto și Alessandria, apoi a fost antrenor secund la Udinese (2003-2005) și AS Roma (2003-2009, 2011-2017) și a fost principal la AS Roma (2013), Empoli (2017-2018), 2019, 2021-2022), Genoa (2019) și Ternana (2022-2023, 2023). În palmares are o promovare în Serie A cu Empoli (2017-2018)

Ce mutări făcuse Empoli în perioada de mercato din această vară

În sezonul trecut, Empoli a terminat Serie A pe locul 14, reușind niște rezultate foarte bune, precum victoriiel cu Inter Milano (2-1) și Juventus (4-1) sau egalurile cu Fiorentina (0-0), Lazio (2-2) și AC Milan (0-0), dar în vară s-a despărțit de Gugliemo Vicario (Tottenham / 20 milioane de euro), Kristjan Asllani (Inter Milano / 10 milioane de euro), Fabiano Parisi (Fiorentina / 10 milioane de euro), Nedim Bajrami (Sassuolo / 6 milioane de euro), Filipp Bandinelli (Spezia / 2.5 milioane de euro), Leo Stulac (Palermo / 1 milion de euro), în timp ce Tommaso Fantacci (Monterosi), Giuseppe Fili (United Riccione), Leonardo Pezzola (Sambenedettese), Giovanni Crociata (Lecco), Alessio Rizza (Cittadella), Duccio Lazzeri (Firenze Ovest) și Samir Ujkani (contract încheiat) au plecat gratis.

Liam Henderson (Palermo), Petar Stojanovic (Sampdoria), Nicolas Haas (FC Luzern), Francesco Donati (Lecco), Duccio Degli Innocenti (Lecco), Emmanuel Ekong (NK Istra), Niccolo Chiorra (Lucchese), Nicolo Evangelisti (Pineto), Samuele Angori (Pontedera), Giacomo Siniega (Torres), Alessio Rossi (Foggia) au fost cedați temporar, iar clubul i-a mai pierdut pe jucătorii împrumutați Martin Satriano (Inter Milano), Koni De Winter (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Sam Lammers (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna), Marko Pjaca (Juventus) și Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio).

La capitolul sosiri, au fost înregistrați Sebastiano Luperto (Napoli / 2.5 milioane de euro), Emmanuel Gyasi (Spezia / 2 milioane de euro), Francesco Caputo (Sampdoria / 1.5 milioane de euro), Matteo Cancellieri (Lazio / 1 milion de euro, împrumutat), Sebastian Walukiewicz (Cagliari / 1 milion de euro), Filippo Rannochia (Juventus / 500.000 de euro, împrumutat), Samuele Angori (Perugia / gratis), Giuseppe Pezzella (Parma / gratis), Alberto Grassi (Parma / gratis), Etrit Berisha (Torino / gratis), Simone Bastoni (Spezia / împrumutat), Youssef Maleh (Lecce / împrumutat), Elia Caprile (Napoli / împrrumutat), Daniel Maldini (AC Milan / împrumutat), Bartosz Bereszynski (Sampdoria / împrumutat), Viktor Kovalenko (Atalanta / împrumutat) și Stiven Shpendi (Cesena / împrumutat).

Foto - Getty Images