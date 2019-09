ALARMA LA JUVE! Cristiano Ronaldo s-a accidentat! Sarri a facut anuntul despre starea portughezului 

Maurizio Sarri a dat o veste ingrijoratoare pentru fanii lui Juventus. Cristiano Ronaldo se resimte dupa meciul impotriva celor de la Hellas Verona.

Starul celor de la Juventus a terminat accidentat meciul de Serie A impotriva Veronei. Ronaldo a adus golul victoriei in partida terminata 2-1 pentru "Batrana Doamna", insa s-a accidentat si ar putea lipsi in urmatoarea intalnire.

"Ieri am avut antrenament de recuperare. Inca nu stiu pe cine voi odihni. Cristiano are o mica problema la muschii aductori, este ceva normal dupa atat de multe meciuri intr-un timp atat de scurt. Suprasolicitati sunt si Bonucci si Matuidi. Trebuie sa ii vad la antrenament si atunci voi decide, unul din cei trei va ramane in afara lotului", a declarat Sarri conform Gazzetta dello Sport.

Antrenorul celor de la Juventus a vorbit si despre starea lui Higuain, care a incasat o lovitura in nas serioasa in timpul partidei cu Verona.

"Din fericire, nu are fractura, ar trebui sa fie apt de joc. Sa vedem cum evolueaza. Sambata i-a fost greu sa respire cu vata in nas", a adaugat Sarri conform sursei citate.

Urmatoarea partida a lui Juventus este in deplasare impotriva celor de la Brescia.