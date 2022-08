Acord total! Fiul lui Diego Simeone semnează cu o echipă de top

Anunțul este făcut de jurnalistul Fabrizio Romano, care scrie că Hellas Verona, actuala echipă a lui Giovanni Simeone, a ajuns la un acord total cu Napoli pentru împrumutul atacantului în schimbul sumei de aproximativ 3,5 milioane de euro. Argentinianul va putea fi transferat definitiv pentru 12 milioane de euro.

Giovanni Simeone a avut un sezon 2021/2022 impresionant la Verona, în care a reușit să marcheze 17 goluri și să ofere șase pase decisive în cele 37 de meciuri jucate. Argentinianul a încheiat pe locul 3 în clasamentul golgheterilor din Serie A, la egalitate cu Tammy Abraham, fiind depășit doar de Ciro Immobile (Lazio, 27 de goluri), Dusan Vlahovic (Juventus, 24 de goluri) și Lautaro Martinez (Inter, 21 de goluri).

Gio Simeone și-a început cariera în țara natală, la River Plate, iar în Italia a evoluat pentru cluburi precum Genoa, Fiorentina, Cagliari sau Verona, reușind să marcheze 67 de goluri și să ofere 20 de pase decisive în cele 213 partide disputate în campionatul italian până acum.

Trei dintre copiii lui Diego Simeone sunt fotbaliști. Dacă Giovanni va evolua pentru Napoli în sezonul următor, Gianluca (24 de ani) joacă la Xerez, în ligile inferioare din Spania, iar Giuliano (19 ani) este legitimat la Real Zaragoza, în La Liga 2.

Full agreement completed between Napoli and Verona, Gio Simeone will play at Diego Armando Maradona stadium - it’s now confirmed, here we go. ???????? #Napoli

Simeone will sign soon, while Andrea Petagna will leave Napoli in order to join Monza. https://t.co/ZDTT5cTgXR