Stefano Pioli (58 de ani), antrenorul care a pregătit gruparea de pe San Siro mai bine de trei ani și jumătate, a fost demis de al echipă.

AC Milan a comunicat oficial, în cursul zilei de vineri, despărțirea de antrenorul italian care a câștigat un titlu în perioada petrecută la ”cârma” rossonerilor, în 2022, primul după 11 ani.

Clubul i-a mulțumit lui Stefano Pioli pentru contribuția adusă la performanțele reușite de echipă în ultimele sezoane.

”AC Milan îi mulțumește din suflet lui Stefano Pioli și întregului său staff pentru că a condus echipa în ultimii cinci ani, asigurând un titlu de neuitat în Serie A și restabilind prezența constantă a lui AC Milan în competiția europeană de top.

Profesionalismul și simțul uman al lui Stefano au contribuit în mod semnificativ la creșterea echipei, întruchipând valorile fundamentale ale clubului încă din prima zi”, se arată în comunicatul emis de AC Milan.

We just want to say Grazie, Stefano ❤???? pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9