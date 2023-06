A venit transferul după ”Scudetto” pentru Giovanni Simeone! Unde va juca

Cu Luciano Spalletti antrenor, fiul lui Diego Simeone a scris istorie la Napoli, unde a reușit să câștige primul titlu după 33 de ani.

Chiar dacă napoletanii au schimbat antrenorul și l-au numit pe Rudi Garcia, se pare că atacantul argentinian va continua în orașul de lângă Vezuviu.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Napoli a activat clauza de cumpărare definitivă a lui Simeone, în valoare de 12 milioane de euro.

River Plate și Banfield au fost echipele pentru care a evoluat atacantul în Argentina. A ajuns în 2016 în Serie A, la Gernoa, pentru 5,1 milioane de euro, după care a mai trecut pe la Fiorentina, Cagliari și Verona.

Napoli have officially triggered option to buy clause for Gio Simeone — he’s now Napoli player on permanent terms for €12m fee as revealed yesterday. ???????????? #Napoli pic.twitter.com/nYY8KHrkHv