Hernanes a revenit în activitate, după o pauză de un an și jumătate.

Hernanes a jucat în Prima Categoria

Veteranul brazilian a semnat un contract cu ASD Sale, formație din Prima Categoria, a șapte divizie a fotbalului italian. Orașul Sale se află în Piemont, la aproximativ 90 de kilometri de Torino. Ultimul meci oficial jucat de "Il Profeta" a fost în martie 2022. Fotbalistul, care deține un restaurant și un hotel în zonă, a cedat insistențelor directroului sportiv Alberto Delconte, care i-a propus să se lanseze treptat și în cariera de antrenor la clubul din nordul Italiei.

A jucat pentru Juventus, Inter Milano și Lazio, în Serie A

Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima (38 de ani) s-a născut la Recife (statul Pernambuco) și s-a format la juniorii cluburilor Santa Cruz, Unibol și Sao Paulo. La seniori a fost legitimat la Sao Paulo (2004-2006, 2007-2010, 2017-2021), Santo Andre (2006 / împrumutat), Lazio (2010-2014), Inter Milano (2014-2015), Juventus (2015-2017), Hebei China Fortune (2017-2018), Sport Recife (2021-2022) și ASD Sale (2023-prezent).

Are 27 de selecții și 2 goluri pentru Selecao (2008-2014), câștigând Confederations Cup (2013) și luând medalia de bronz la JO 2008 cu reprezentativa U23. În palmares are două campionate în Brazilia, plus un titlu și două Coppa Italia în Peninsulă. Poate evolua ca mijlocaș central ofensiv, coordonator sau închizător și a fost evaluat la 25 de milioane de euro (iunie 2013). Era faimos pentru modul în care sărbătorea golurile marcate, făcând sărituri peste cap.

A fost coleg cu Rogerio Ceni, Eder Militao, Alexandre Pato, Dani Alves (Sao Paulo), Matuzalem, Lionel Scaloni, Miroslav Klose, Ștefan Radu (Lazio), Nemanja Vidic, Lukas Podolski, Mauro Icardi (Inter Milano), Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paulo Dybala, Alvaro Morata (Juventus), Gervinho și Ezequiel Lavezzi (Hebei).

Foto - Getty Images