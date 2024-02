„Unul dintre cele mai bune meciuri!” Concluziile lui Adrian Vasile după ce CSM a pierdut primul meci în campionat după doi ani + Reacție Emilie Arntzen 

„Tigroaicele” au înregistrat prima înfrângere în fața Rapidului, în Sala Giulești, sub privirile a 2.000 de spectatori. CSM rămâne însă lider în Liga Florilor, având un avantaj de 6 puncte în clasament, în ciuda înfrângerii suferite.

Adi Vasile: „Jucătoarele lor cheie au făcut un meci foarte bun!”

Adrian Vasile a tras concluziile după meciul desfășurat pe terenul Rapidului, lăudând atmosfera făcută de fanii giuleșteni. Antrenorul CSM-ului a punctat că diferența a fost făcută de detalii.

„Cred că au avut o zi foarte bună, câteva dintre jucătoarele lor cheie au făcut un meci foarte bun și la un moment dat inclusiv extremele, în momentele complicate cred că le-au urmat și ele și au avut goluri importante. Cred că a fost o zi bună, unul dintre cele mai bune meciuri, poate un Rapid într-o formă destul de bună, evident și cu ajutorul sălii, face să ai aripi.

Simt că astăzi, așa cum a fost jocul, se joacă la mici detalii și încercăm să câștigăm fiecare meci, să construim în continuare mentalitatea de învingător. Câteodată se poate întâmpla să și pierzi, trebuie să facem pace cu meciul ăsta, concentrarea noastră trebuie să fie pentru duminică, unde avem un meci foarte important, într-o săptămână cu meciuri grele, trebuie să îl cernem în seara asta și de mâine să ne concentrăm pe Bietigheim.

(n.r. dacă a existat deconcentrare după victoria cu Gyor?) Nu există. Nu ai cum să te deconcentrezi, joci CSM - Rapid în atmosfera asta, ce deconcentrare? E o plăcere, e o atmosferă foarte frumoasă, nu poate fi vorba de așa ceva în niciun caz.

Avem șase puncte avans, campionatul se câștigă sau nu până când îl câștigi matematic, avem avans important, dar mai avem meciuri de jucat, trebuie să ne concentrăm așa cum o facem de fiecare dată. Până la campionat mai avem două meciuri în Liga Campionilor, pe asta ne concentrăm.

A fost un meci senzațional, din multe puncte de vedere, foarte intens, cu multă adrenalină, cu multă intensitate și în teren și în tribună, un meci care te provoacă și te stoarce din toate punctele de vedere. Cred că ambele echipe am făcut lucrul ăsta împotriva celeilalte, refacerea e foarte importantă și cea fizică și cea mentală, astfel încât să fie foarte bună duminică.

(n.r. dacă arbitrajul a fost de Champions League?) E un subiect despre care nu vreau să vorbesc pentru că nu cred că este bine din punctul meu să vorbesc despre așa ceva, dar noi intrăm pe teren, încercăm să facem lucrurile pe care le putem influența. Și eu și echipa trebuie să luptăm și să încercăm să influențăm ce ține de noi”, a declarat Adrian Vasile.

Emilie Arntzen: „Nu am fost suficient de bune!”

Emilie Arntzen a vorbit la finalul meciului pierdut de echipa sa, vizbil dezamăgită de înfrângerea suferită. Norvegianca a precizat însă că se focusează doar pe următoarele meciuri din Liga Campionilor, acolo unde CSM București are ca obiectiv ieșirea din grupă pe locul 2.

„Suntem foarte dezamăgite, am pierdut un meci important din campionat, am încercat să facem totul pentru a câștiga, desigur, am încercat să ne luptăm astăzi dar nu am fost suficient de bune. Ne-am chinuit să ne găsim ritmul, iar Rapidul ne-a pus probleme, în final au luat cele trei puncte, e dezamăgitor.

E o atmosferă frumoasă cu presiunea și totul, pentru astfel de meciuri importante trăim. Desigur, au o galerie mare pe teren propriu și terenul fiecărei echipe ar trebui să fie unul dificil pentru oaspeți din acest punct de vedere, Rapid este una dintre ele, probabil una dintre cele mai dificile echipe, dar pentru mine, în teren, te focusezi la ce ai de făcut, nu la zgomotul din jur, dar pe ele probabil le ajută mult.

Trebuie să ne asigurăm că vom câștiga celelalte meciuri, avem puțin avantaj încă, 6 puncte în față, nu e ușor să pierzi meciuri, dar acum dacă vom câștiga restul meciurilor va fi în regulă, ne focusăm pe ce urmează.

Avem șansă să terminăm pe locul 2 după victoria importantă obținută cu Gyor, dar trebuie să ne gândim doar la meciul cu Bietigheim. E primul meci pe care îl avem, singurul pe care să ne focusăm. Trebuie să ne recuperăm după această înfrângere pentru că meciul cu Bietigheim va fi foarte dificil.

Cred că sunt două echipe foarte bune, atmosfera e bună, ambele echipe sunt luptătoare, și-au dorit victoria, s-a jucat un handbal bun, dar astăzi Rapid a plecat cu punctele”, a declarat Arntzen la finalul meciului.