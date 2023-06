Tragedie la finala Ligii Campionilor la handbal masculin! I s-a făcut rău în tribune, meciul s-a oprit pentru a fi îngrijit, dar a decedat 

Finala care s-a disputat pe Lanxess Arena din Koln s-a încheiat tragic pentru un jurnalist prezent în sală. La jumătatea reprizei secunde acestuia i s-a făcut rău, iar partida a fost oprită de arbitri pentru ca jurnalistul polonez să primească îngrijiri medicale.

Medicii au intervenit rapid și i-au acordat ajutor, sprijiniți și de oameni de la pază, care au ridicat o copertină neagră în jurul său, în semn de respect, cât timp doctorii îl ajutau, însă după cum a anunțat EHF printr-un comunicat oficial postat pe pagina oficială, după finală, acesta a decedat după ce a fost scos din sală.

„EHF deplânge decesul colegului din presă de la TRUCKSCOUT24 EHF FINAL4. A fost tratat din punct de vedere medical în a doua jumătate a finalei, dar a decedat, din păcate. Gândurile noastre și rugăciunile sunt alături de familia lui, prietenii și rudele”, se arată în anunț.

The EHF mourns the death of a media colleague at the TRUCKSCOUT24 EHF FINAL4. He was medically treated in the second half of the final, but sadly passed away. Our thoughts and prayers are with his family, friends and relatives.