Echipa Norvegiei a încheiat la egalitate, scor 26-26, partida cu selecţionata Insulelor Feroe, disputată sâmbătă seara la Berlin, în cadrul Grupei D a Campionatului European de handbal masculin.

Norvegienii au avut un avantaj de trei goluri (26-23) cu un minut şi 37 de secunde înainte de sirenă, însă handbaliştii feroezi au reuşit să revină şi să egaleze.

Insulele Feroe, ţară cu aproximativ 50.000 de locuitori, a obţinut astfel primul punct la Campionatul European, competiţie la care participă în premieră anul acesta.

Thank you for the show Faroe Islands ????????????????#ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/smi6WLt5tq