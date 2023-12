De pe lista finală de trei candidați la trofeu lipsesc obișnuiți ai podiumului din ultimii ani, precum Sadio Mane (Al Nassr / Senegal), Pierre-Emerick Aubameyang (Ol. Marseille / Gabon), Riyad Mahrez (Al-Ahli / Algeria) sau Edouard Mendy (Al-Ahli / Senegal).

Salah vizează al treilea trofeu decernat celui mai bun jucător african

Mahomed Salah (31 de ani) a intrat pe lista celor trei finaliști pentru obținerea titlului de cel mai bun jucător de pe continentul african în anul 2023. Egipteanul a mai primit trofeul în 2017 și 2018 și a terminat ancheta pe locul secund de două ori, în 2019 și 2022.

Atacantul lui Liverpool a avut un an mai sec din punct de vedere al trofeelor câștigate cu echipa, mulțumindu-se doar cu premiile individuale Football Supporters’ Association Player of the Year și Premier League Player of the Month (octombrie 2023) și PFA Player of the Month (septembrie 2023, octombrie 2023). El rămâne însă o vedetă incontestabilă a Premier League și a naționalei egiptene, cu care va participa la Africa Cup of Nations 2023 (13 ianuarie - 11 februarie 2024).

Osimhen și Hakimi, ceilalți doi finaliști

Ceilalți doi finaliști pentru obținerea râvnitului trofeu sunt Victor Osimhen (24 de ani) și Achraf Hakimi (25 de ani). Atacantul nigerian a fost o piesă esențială în titlul istoric cucerit de Napoli în Serie A, trupa din Campania ajungând până în sferturile de finală ale Champions League. Evoluțiile excelente ale lui Osimhen i-au adus trofeul AIC Oscar del Calcio Awards și l-a urcat până pe locul al optulea în clasamentul mondial Ballon d'Or, iar ofertele au început să curgă pentru fotbalistul născut în Lagos.

De cealaltă parte, Hakimi s-a impus ca un om important la PSG, în sezonul precedent cucerind titlul în Ligue 1 cu parizienii și fiind inclus în echipa sezonului precedent alcătuită de Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Este prima nominalizare pe lista finală pentru fundașul marocan, care a ajuns până în semifinalele CM 2022 (20 noiembrie - 18 decembrie 2022).

Foto - Getty Images