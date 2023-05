de Constantin TOMA

Tipă tonică, mereu pusă pe șotii, Estavana Polman e handbalista care aduce magia pe semicerc. La meciurile Rapidului, în tribune, suporterii trecuți de prima tinerețe zâmbesc cu poftă la acțiunile olandezei și spun că le aduce aminte de legendarul Cristian Gațu, coordonatorul de joc care distrugea orice fortăreță adversă.

Campioană mondială cu Olanda, Estavana Polman are deja lipită de suflet țara noastră. S-a îndrăgostit de România și lasă de înțeles că, la un moment dat, va reveni în țară. Ba chiar și partenerul său de viață, celebrul Rafael van der Vaart, e sedus de România.

A jucat la Ajax, Real Madrid, Tottenham și Hamburg, a făcut parte dintr-o națională stelară a Olandei, iar handbalul, sportul iubitei sale, îi crește pulsul la 180. Spune că o disciplină cu adrenalină pură și chiar mai exersează aruncările de pe semcerc. Estavana Polman a dat detalii... în interviul de mai jos, acordat pentru Pro TV și Sport.ro.

Interviu cu Estavana Polman

Cum a fost acest sezon pentru tine la Rapid?

Îmi place foarte mult Rapidul. Atmosfera este uimitoare, grozavă. N-am mai întâlnit în altă parte așa ceva. Cred că ne-am descurcat bine, am terminat sezonul bine. Încheiem pe locul 2 în campionat și am jucat în sferturi în Liga Campionilor, astfel încât cred că am făcut un sezon bun.

Te cerți acasă acasă după meciuri cu Rafael?

Să ne certăm? Nu! Câteodată discutăm și are senzația că știe handbal foarte bine și încearcă să-mi spună, iar eu îi zic: 'Eh, taci! Nu azi!'

Știe handbal, cunoaște regulile?

Nu. Handbal!? Nu! Poate îl provoci într-o zi să arunce la poartă. Încearcă să învețe, dă tot ce-i mai bun, uneori se antrenează cu mine, dar nu! E mai bun la fotbal. Vă rog, să-l lăsați la fotbal! (n.r.: - râde).

Dar tu? Știi fotbal?

Cred că sunt mai bună la fotbal decât el la handbal.

Cine gătește cel mai bine?

Cine gătește cel mai bine!? Cred că eu, dar e bun și el.

Poate într-o zi te vei muta aici, în România? Sau e prea mult?

Nu știu. Niciodată nu știi. Nu pot să zic nici nu, nici da. Îmi place foarte mult aici în România.

Dacă ai câștiga într-o zi Liga Campionilor cu Rapid cum ai sărbători?

Prima dată cred că aș plânge. E un vis mare pentru mine.