Rezultat SOCANT! CSM a pierdut titlul rusinos pe terenul Buzaului, o echipa nou-promovata cu un buget de 6 ori mai mic

Rezultat socant in Liga Florilor.

Macinata de accidentari, dar si cu o lipsa totala de inspiratie, CSM Bucuresti a terminat in genunchi un sezon in care visa sa castige Liga Campionilor. Doua esecuri cu SCM Ramnicu Valcea - unul in Supercupa, celalalt in campionat - au dus CSM-ul pe marginea prapastiei, formatia bucuresteana nemaifiind la mana ei in lupta pentru titlu. Dar putini s-ar fi gandit la ceea ce avea sa urmeze! Cu trei victorii in ultimele trei etape - Gloria Buzau, SCM Craiova si Minaur Baia Mare - CSM spera inca la campionat, pe care ar fi reusit sa il castige daca SCM Ramnicu Valcea s-ar fi incurcat cu CSM Slatina si Gloria Bistrita.

Doar ca sezonul mizerabil al formatiei cu un buget de 3 milioane de euro a bifat un nou moment istoric: un esec cu Gloria Buzau, o echipa nou-promovata, care are un buget de sase ori mai mic decat al CSM-ului. Fara Lekic, Cvijic, Manea, Neagu sau Kurtovic, CSM a fost nevoita sa se bazeze pe rezerve, insa chiar si asa rezultatul - 29:21 - e unul socant, in conditiile in care Buzaul mai avea o singura victorie la 8 goluri - 28:20 cu CSM Slatina. E un esec teribil, pe care CSM il incaseaza chiar in fata unor foste jucatoare - Cristina Nan sau Alina Iordache - de care s-a despartit parca mult prea usor.

In aceste conditii, SCM Ramnicu Valcea are de indeplinit o simpla formalitate - o victorie din ultimele doua partide cu Slatina si Bistrita - pentru a cuceri primul titlu din istorie. Victoria cu Slatina de duminica viitoare, de pe teren propriu, poate declansa deja fiesta la Valcea, care profita de esecul incredibil al CSM-ului de la Buzau.