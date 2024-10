Instanța a decis că Szabo trebuie să fie reîncadrată în funcție și să primească retroactiv salariile pierdute.



Curtea de Apel a admis apelul Gabrielei Szabo și decizia primei instanțe și anunțând următoarele:



- Anularea dispoziției de concediere emisă de primarul general al Bucureștiului.

- Reintegrarea pe postul deținut anterior concedierii.

- Plata retroactivă a salariilor și a altor drepturi care i-ar fi revenit în perioada dintre concediere și reintegrare.

- Respinge cererea Gabrielei Szabo privind daunele morale.

- Obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată de 15.000 lei către reclamantă.



Decizia instanței este definitivă și a fost pronunțată pe 10 octombrie 2024.



Reacția Gabrielei Szabo



Gabriela Szabo a reacționat imediat pe rețelele sociale, unde a afirmat că justiția i-a dat dreptate. În mesajul său, fosta atletă a scos în evidență că acuzațiile aduse de Nicușor Dan au fost nefondate și că drepturile sale au fost încălcate în mod abuziv.



„JUSTIȚIA MI-A DAT DREPTATE. NICUSOR DAN A MINȚIT!



Astăzi, instanța a publicat decizia finală prin care mi se recunoaște nevinovăția și faptul că drepturile mi-au fost încălcate în mod abuziv. În mod absolut nedrept am fost acuzată nefondat și supusă, luni în șir, unui atac calomnios din partea primarului Nicușor Dan. După 2 ani de zile, astăzi justiția face dreptate.



Decizia instanței confirmă nu doar faptul că măsurile luate împotriva mea au fost nefondate, ci, mai rău decât atât, au fost motivate de interese care nu au legătură cu rigorile, regulile de procedură sau respectarea legii.



Hotărârea de astăzi este un pas bun în repararea nedreptății flagrante care mi s-a facut, deși experiența amară și trăirile negative cauzate de acuzațiile mincinoase și fără temei nu vor putea fi șterse.



Am avut încredere că adevărul și integritatea nu pot fi învinse și am luptat pentru asta. Am dus o luptă, deși nu trebuia să fiu eu în ea. Victoria mea să servească, sper, drept un precedent important în orice luptă pentru apărarea drepturilor unei persoane și a demnității. PS: Mulțumesc Casei de Avocatură Zamfirescu Racoti Vasile& Partners!” a fost reacția Gabrielei Szabo.



Contextul disputei



În noiembrie 2023, Nicușor Dan anunța că Gabriela Szabo a pierdut procesul în care contesta concedierea. Acesta a argumentat că decizia a fost luată în urma concluziilor unei comisii de disciplină, care a identificat nereguli grave în activitatea Gabrielei Szabo la CSM.



Printre aceste nereguli se numără plățile necorespunzătoare făcute unor angajați care nu aveau dreptul la prime. Primarul a subliniat, de asemenea, costurile generate de litigiile din perioada 2018-2022, care s-au ridicat la aproape 3 milioane de lei.