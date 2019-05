Oana Manea s-a RETRAS dupa 15 ani la cel mai inalt nivel: "Acum cea mai importanta e familia, sper sa devin mama!"

Oana Manea, 34 de ani, a renuntat la cariera profesionista.

Pivotul lui CSM Bucuresti isi propune sa se dedice in totalitate familiei. Vrea sa devina mama. Manea are 12 titluri de campioana, 4 cupe ale Romaniei, 4 supercupe, un trofe Champions League, Trofeul Campionilor EHF si Cupa Cupelor, precum si un bronz cu nationala la Mondialul din 2015 si unul la Europeanul din 2010.

Manea a evoluat in ultimii 5 ani pentru CSM Bucuresti. Directorul general al clubului, Gabi Szabo, i-a facut cadou un tricou inramat si o placheta omagiala.

"M-a emotionat acest moment, nu ma asteptam sa primesc acest dar. A fost ce a mai mare bucurie cand am venit la CSM, voiam sa vin acasa, nu ma gandeam ca voi face performanta in orasul unde m-am nascut. A fost ceva incredibil sa castig Liga Campionilor. Sper sa fi fost iubita ca om si ca sportiv, cred ca am fost destul de populara si vreau sa le transmit fanilor ca-i apreciez si le multumesc ca au fost alaturi de noi. Voi veni la toate meciurile CSM-ului, imi va lipsi handbalul, jumatate din viata mi-am dedicat-o sportului. Nu cred ca voi ramane in handbal, vreau sa fac altceva, sa invat alte lucruri. Acum, cel mai important pentru mine e sa devin mama", a spus Oana.