Misiune aproape imposibila! Romania, traseu INFERNAL pentru a ajunge la Jocurile Olimpice

Performanta de la Euro 2018 ajuta nationala Romaniei de handbal feminin sa participe la turneele preolimpice.

Romania s-a calificat cu emotii in grupele principale la Mondial, dar per total evolutia tricolorelor a fost sub asteptari. Astazi, in primul meci din faza grupelor principale, Romania a pierdut duelul cu Rusia, 18-27, iar egalul Suediei cu Spaniei, 28-28, inseamna ca nationala noastra nu mai are sanse la semifinale.

Obiectivul anuntat de Alexandru Dedu, presedintele FRH, a fost clasarea intre primele 6 din lume, dar acest lucru este greu de realizat. La indemana pentru Romania ar fi sa termine pe locul 4 in grupa principala doi. In atare conditii, Romania ar juca pentru pozitiile 7-8, iar asta ii aduce multe beneficii. La tragerea la sorti pentru grupele din turneu preolimpic ar fi in urna a doua si ar juca in grupa cu o singura echipa din Europa.

In cazul in care nu se reuseste acest lucru, Romania mai are o sansa sa ajunga la Olimpiada, dar asta datorita performantei de la Euro 2018, cand handbalistele noastre au incheiat competitia pe locul 4. Traseul insa va fi extrem de dificil, tricolorele avand de infruntat doua nationale puternice din Europa.

Rusia si Olanda vor fi, cel mai probabil, intre primele 7 la turneul final din Japonia, asa ca Romania si Norvegia, locurile 4 si 5 de la Euro 2018, se califica la turneele preolimpice.

La turneele preolimpice vor participa 12 echipe, care sunt impartite in trei grupe de patru echipe. Primele doua clasate vor participa Olimpiada din Tokyo. In prezent sunt sigure de prezenta Senegal (locul 2 din Africa), China si Coreea de Nord (locul 2 si 3 din Asia), Argentina (locul 2 din America de Sud). Acestora li se mai adauga primele doua formatii clasate la Euro 2018, insa care nu se vor clasa pe pozitiile 2-7 la Mondialul din acest an. La competitia continentala de anul trecut ordinea a fost: Franta (campioana Europeana), Rusia, Olanda, Romania, Norvegia, Suedia, Ungaria si Danemarca.

Cinci formatii s-au calificat deja la Olimpiada: Japonia (tara gazda), Brazilia (campioana Americii de Sud), Angola (campioana Africii), Coreea de Sud (campioana Asiei) si Franta (campioana Europei).