„Îmblânzitorul Apelor”! Sport.ro a stat la discuții cu Paul Georgescu, singurul român care a cucerit Oceans Seven: „Muncești un an doar pentru 2-3 secunde de bucurie”

Cornel Oțelea, singurul handbalist român prezent pe teren la trei dintre cele patru titluri mondiale cucerite de România, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani.

Palmaresul lui Cornel Oțelea este unul de-a dreptul fabulos: trei titluri mondiale ca jucător (1961, 1964, 1970) - singurul handbalist român triplu campion mondial, plus medalia de bronz la Campionatul Mondial din 1967, iar ca antrenor încă o medalie de bronz la Campionatul Mondial din 1990. Cu Steaua Bucureşti are două trofee de Cupa Campionilor Europeni câștigate – 1968, ca jucător, și 1977, ca antrenor.

Cornel Oțelea, voleibalist la Dinamo



CS Dinamo București a postat un mesaj de condoleanțe în care a amintit și de un episod mai puțin cunoscut din cariera sportivă a marelui handbalist Cornel Oțelea:

”R.I.P. Cornel Oțelea

Sportul românesc a pierdut astăzi un mare campion. Cornel Oțelea, singurul triplu campion mondial al handbalului românesc, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Puțini cunosc un amănunt din viața sportivă a acestuia. Înainte de a deveni o legendă a handbalului românesc, Cornel Oțelea a avut o scurtă experiență ca junior la secția de volei Dinamo.

”A fost un jucător uriaș, dar și un conducător abil, care a știut mereu să-și apropie jucătorii. Birtalan și Kicsid au optat prima dată pentru Dinamo, dar Oțelea a aflat și în aceeași zi i-a dus la Ministerul Apărării Naționale, le-a dat tot ce au cerut, ce le-ar fi dat oricum și Dinamo, și i-a convins să semneze cu Steaua”, spune Dan Marin, campion mondial în 1974.

Clubul Sportiv Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească”.

”Mi-e dor de handbal”



Când campionii mondiali din mai multe generaţii s-au întâlnit la sărbătorirea a 50 de ani de la al treilea titlu şi au depănat amintiri, s-au bucurat să fie împreună, ca de fiecare dată:

”Am fost colegi din diferite generaţii. Am încercat să dăm culoare evenimentului, să ne amintim de când eram băieţii care luptau pentru medalii mondiale şi olimpice. Din păcate, pe mulţi colegi i-am pierdut. Din delegaţia de la primul titlu mondial mai sunt în viaţă patru. Din 15. Am fost puţini la aniversare, dar ne-am bucurat să fim împreună, să-i pomenim pe cei care au plecat. Noi am fost prieteni întotdeauna. Adversari eram la meciuri cu echipele de club, Steaua – Dinamo, Steaua – Timişoara, Dinamo – Universitatea Cluj, dar atât! La naţională eram prieteni şi luptam toţi pentru România.

Mi-e dor de handbal. Uneori mai merg şi la sală, la meciuri, dar, din păcate, acum aud atâtea înjurături de mamă şi de tată, nu am auzit în toată viaţa atâtea câte sunt acum la un singur meci. Refuz să particip la aşa ceva. Şi atunci mai bine mă uit la TV sau citesc despre ce se mai întâmplă. Handbalul pe care îl ştiu eu, pe care îl iubesc, nu este aşa. Şi nici fanii sau oamenii din acest sport”, declara în 2020 marele campion Cornel Oţelea.