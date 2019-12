FOTO | Dulcea razbunare a Cristinei! In urma cu un an, Neagu suferea o ACCIDENTERE GROAZNICA tot intr-un meci cu Ungaria!  

Romania s-a calificat in Main Round la Campionatul Mondial din Japonia dupa ce a invins dramatic Ungaria. Am castigat cu 28 la 27, cu un gol marcat in ultima secunda.

Neague a fost vedeta meciului. A marcat 9 goluri pe parcursul partidei, iar a zecea reusita a venit in ultima secunda si ne-a adus calificarea. A fost razbunarea Cristinei. In urma cu un an, Neagu suferea o accidentare teribila la genunchi, tot intr-un meci cu Ungaria.