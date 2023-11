Rapid a reușit o victorie uriașă duminică în grupele EHF Champions League, 30-29 cu Vipers, în timp ce sâmbătă CSM București nu a obținut decât un egal cu Debrecen, scor 29-29.

Ambele echipe românești de handbal feminin continuă să aibă șanse la calificarea în primăvara europeană, la jumătatea fazei grupelor din Champions League.

CSM București este campioana en-titre din Liga Florilor, în timp ce Rapid este vicecampioana.

Clasamentele din grupele lui CSM și Rapid din EHF Champions League

* Primele 2 echipe din fiecare grupă se califică direct în sferturile de finală, locurile 3-6 joacă în play-off-ul pentru sferturi (B6 vs A3, A6 vs B3, B5 vs A4, A5 vs B4).