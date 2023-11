Vicecampioana Rapid Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, deţinătoarea Ligii Campionilor, Vipers, scor 30-29 (10-13), în meci contând pentru etapa a VII-a din grupa B a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Buceschi 6 goluri, Korsos 5, Lopez 5, Fernandez 5, pentru Rapid, respectiv Arcos Poveda 6, Abbingh 6, Knedlikova 4, pentru Vipers.

În etapa a VII-a s-a mai jucat partida dintre FTC Budapesta – Zaglebie Lubin 35-22, celelalte programate duminică fiind între Krim – Metz şi Ikast – Team Esbjerg.

