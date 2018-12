Cel mai INALT roman merge la Paris daca Romania ajunge in finala Euro de handbal! Ce mesaj are pentru Neagu

Romancele de la handbal vor avea un suporter cu greutate daca ajung in finala de la Euro.

Ghita Muresan si-a facut incalzirea la Cluj, la finala NBA Junior. Un cos in prelungiri a decis meciul. Copiii s-au simtit ca LeBron sau Curry. Nu au lipsit nici majoretele. Trei mii de fani au fost in tribuna. Castigatorii turneului au primit trofeul si inelele de campioni de la Ghita Muresan.



Ghita isi ia bilet pentru Paris. E sigur ca Neagu va duce Romania in finala europeanului de handbal.



"Sunt foarte mandru de ele si ma laud cu fetele de la handbal. Suntem cei mai buni din lume cu cea mai buna jucatoare", spune Ghita.