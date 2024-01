Suedia, campioana europeană en titre, şi Danemarca, bronz la ultimul European, au obţinut victorii facile, joi, la debutul lor în Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024, organizat de Germania.

În Grupa E, Suedia a învins Bosnia-Herţegovina cu 29-20 la Mannheim, în timp ce Olanda a dispus de Georgia cu 34-29.

În Grupa F, Danemarca a întrecut Cehia cu 23-14, dar meciul de la Munchen a fost întrerupt 30 de minute. Într-un alt joc, Portugalia a dispus de Grecia cu 34-21.

The level is just so high ???????? #heretoplay #ehfeuro2024

5⃣ Stanislav Kasparek ????????

4⃣ Elias Ellefsen Á Skipagotu ????????

???? Szymon Sicko ????????

???? Gilberto Duarte ????????

???? Albin Lagergren ???????? pic.twitter.com/6KDKyukOVi