Am condus o singura data: IN ULTIMA SECUNDA! Prima reactie dupa un MECI EPIC: "Nu am cuvinte! Esti liber sa visezi acum!"

Romania s-a calificat in Main Round la Campionatul Mondial de handbal dupa un meci teribil cu Ungaria. Romania s-a impus cu 28 la 27. Romancele au condus o singura data: IN ULTIMA SECUNDA.

Romania a suferit in derby-ul cu Ungaria. Nationala noastra a fost condusa si la 6 goluri, dar Neagu a reusit sa ne califice.

Alexandru Dedu a oferit prima reactie dupa victoria fabuloasa a Romaniei.

"Am mai fost beneficiarii unor victorii de genul asta, dar am mai si pierdut. In conditiile date, Romania s-a autodepasit. Ne-am indeplinit obiectivul sa iesim din grupe si sa intram in Main Round. Tot timpul exista o speranta. A fost greu, am inceput foarte prost. Nu am cuvinte. Am tot respectul pentru fete si pentru staff. Va fi foarte, foarte greu sa ne gandim la semifinale. Esti liber sa visezi, dar va fi foarte greu. Pasi mici. Trebuie sa o luam pas cu pas. Este o zi mare pentru handbalul romanesc, e o performanta in conditiile date. Noi nu am putut sa aducem 4 jucatoare cu 2 zile inainte. Aceasta calificare este absolut meritorie", a declarat Alexandru Dedu pentru ProTV.

In Main Roud, Romania va juca impotriva Rusiei, Japoniei si Suediei. Romania va juca pe 8, 10 si 11 decembrie. Primul meci va fi duminica impotriva castigatoarei Grupei D, apoi martea viitore contra locul 2 din Grupa D, iar miercuri contra Japoniei.