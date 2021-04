"Era brilliant! El era idolul meu, eram mare fan!" Cine i-a marcat cariera lui Ilie Dumitrescu

Dimitrescu a dezvaluit la 'Hai sa fim Super!' ce fost mare jucator i-a influentat cariera.

Ilie a fost impresionat de Marcel Raducanu, legenda care a imbracat tricoul Stelei si al Borussiei Dortmund. Dumitrescu prefera sa rateze orele la scoala numai sa prinda sedintele de pregatire ale primei echipe.



"Marcel Raducanu era idolul meu. Pentru mine, a fost unul dintre cei mai mari, eram un fan Marcel Raducanu. Juca extrema, in fotbalul actual putea sa joace si in spatele atacantului. Era brilliant! Uimitor! Am fost fan Marcel Raducanu. Mergeam la antrenamente, ma uitam ce faceau cei de la echipa mare. Poate nu mergeam nici la scoala, dar nu ratam niciun niciun antrenament de la echipa mare.

Ramaneam dupa antrenamentul meu si ma uitam acolo. Erau foarte multi jucatori extraordinari", a spus Dumitrescu la 'Hai sa fim Super!'

Marcel Raducanu (66 de ani) a jucat pentru Steaua intre 72 si 81, apoi a fugit in Germania, unde a jucat timp de 6 ani la Dortmund.