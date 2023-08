Gimnasta din Statele Unite a luat o pauză de doi ani, după participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar în această vară a revenit în competițiile oficiale, cu rezultate de execepție.

La începutul lunii august, Simone Biles s-a impus categoric la US Classic, performanță repetată și la Campionatele Naționale.

