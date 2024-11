Ana Bărbosu: "Când am mers în cantonament, în Germania, am rămas mască la ce infrastructură și ce aparate au acolo"

"Cred că am reușit un lucru extraordinar, să aducem medalie olimpică după 12 ani de pauză, în condițiile în care l-am obținut. Pentru că, nemaifiind rezultate, gimnastica a fost mai neglijată. Și în ciuda acestui fapt, noi am lucrat cu ce am avut.



Când am mers în cantonament, în Germania, am rămas mască la ce infrastructură și ce aparate au acolo. Exista o platformă la sărituri pe care o ridicai dintr-o telecomandă. Când am văzut acel lucru nici nu mi-a trecut prin cap că există așa ceva! La noi, trebuie să construim din calupi, să-i ducem dintr-o parte în alta a sălii, iar la sfârșitul antrenamentului îi ducem la loc.



Sunt diferențe uriașe între sălile noastre și cele de afară. Dar, totuși, noi am făcut rezultat cu ce am avut. Acum sper și, într-adevăr, sunt semne că va exista mai multă susținere din partea autorităților pentru gimnastică. Pentru că e nevoie de saltele. Există sălile de lot cu un nivel destul de bun de aparatură, dar la sălile de club, unde încep copiii, nu sunt saltele, e aparatură veche veche", a declarat Ana Bărbosu, la Business Philosophy, podcast moderat de Romeo Chiriac.