Bayern Munchen a perfectat al cincilea transfer al verii, după Noussair Mazraoui (24 ani), Ryan Gravenberch (20 ani), Sadio Mane (30 ani) și Matthijs de Ligt (22 ani). Bazarezii l-au adus pe Mathys Tel (17 ani) de la Rennes, în schimbul a 30 de milioane de euro, 20 de milioane de euro suma de transfer + 10 milioane de euro bonusuri de performanță.

„Bayern este una dintre cele mai bune echipe din lume. Aștept cu nerăbdare această mare provocare și voi da totul pentru acest club. Discuțiile cu Hasan Salihamidzic și responsabilii de la FC Bayern m-au impresionat foarte mult și m-au făcut rapid să realizez că îmi doream foarte mult să merg la Munchen”, a declarat Tel, pentru site-ul oficial al bavarezilor.

????️ "I'm very excited. #FCBayern is one of the best clubs in the world!"#ServusTel #MiaSanMia pic.twitter.com/GzMcUAmrfE