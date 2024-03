Se pregătește transferul lui Jadon Sancho! Anunțul făcut în Germania

Germanii l-au transferat sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon, iar Sancho a devenit titular incontestabil într-o perioadă destul de scurtă la Dortmund.

Acum, gruparea de pe Signal Iduna Park este gata să forțeze transferul definitiv al internaționalului englez, pentur care este gata să plătească aproximativ 35 de milioane de euro, scrie jurnalistul Florian Plettenberg.

Singura problemă ar putea fi reprezentată sa salariul fotbalistului. Manchester United îl plătește cu 18 milioane de euro pe sezon, sumă care ar putea fi prea mare pentru Borussia Dortmund.

În aceste săptămâni, cele două părți vor purta o discuție în vederea transferului, iar Jadon Sancho este gata să rămână și din vară la Borussia Dortmund.

