Într-un comunicat emis cu câteva ore înainte de joc, Bayern a anunțat că din cauza ninsorii abundente din Munchen meciul nu se poate juca, iar partida va fi reprogramată după o ședință cu Liga Profesionistă din Germania.

Campioana Germanieni precizează că gazonul de pe Allianz Arena putea fi într-o stare acceptabilă la ora jocului, însă Bayern nu poate garanta siguranța spectatorilor, având în vedere condițiile din oraș.

"Zăpada căzută de pe acoperișul Allianz Arena ar fi prezentat un risc pentru spectatori. În plus, este aproape imposibil să ajungi la stadion. Nenumărate autobuze și trenuri au fost anulate, multe străzi și autostrăzi au fost închise complet, iar linia de metrou U6, de la Frottmaning la Allianz Arena, a fost suspendată.

Poliția din Munchen le recomandă oamenilor să nu iasă din case. În aceste condiții, nu puteam garanta că întreg personalul care asigură securitatea ar fi putut fi prezent la meci", a transmis Bayern Munchen.

Bayern, locul 2 în Bundesliga, cu 32 de puncte, se află la două lungimi în spatele liderului Bayer Leverkusen, care va înfrunta duminică Borussia Dortmund.

De partea cealaltă, Union Berlin, formație care evoluează în grupele UEFA Champions League, are un sezon dezamăgitor și ocupă locul 18, ultimul, cu doar 7 puncte în 12 etape.

⚠️ Today's Bundesliga home match against @fcunion_en has been postponed due to extreme snowfall in Munich.

