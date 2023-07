Sadio Mane pleacă de la Bayern! Cu cine semnează

Senegalezul nu a avut evoluțiile așteptate la Munchen și este aproape de un transfer în Arabia Saudită, la Al-Nassr, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Transferul ar fi ca și făcut, iar cei de la Bayern au comunicat oficial că Mane a fost lăsat în afara echipei, deoarece ”există negocieri pentru un potențial transfer”.

Rămâne de văzut în ce condiții va pleca Mane de la Bayern, având în vedere că bavarezii au plătit 32 de milioane de euro pentru a-l transfera în vara anului trecut.

Official: Sadio Mané has been left out of Bayern squad today as there are “talks ongoing over potential transfer”, club statement confirms. ????????????

Deal already done, Sadio Mané is new Al Nassr player since Friday. Agreement in place between all parties, just waiting to sign docs. pic.twitter.com/oGLUoiBAiQ