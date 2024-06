Revoluție la Bayern Munchen! Noul tehnician al bavarezilor vrea să scape de șase jucători

Refuzată de mai mulți antrenori importanți în această vară, precum Xabi Alonso, Julian Nagelsmann sau Ralf Rangnick, Bayern Munchen a ales varianta surprinzătoare Vincent Kompany pentru postul de antrenor. Belgianul are doar patru ani de experiență la nivel de seniori, iar în ultima stagiune a retrogradat cu Burnley din Premier League.

Pentru fostul mare fundaș al lui Manchester City va fi doar a treia experiență din cariera de antrenor, după cele de la Anderlecht (2020-2022) și Burnley (2022-2024). Alături de formația engleză, Vincent Kompany a promovat în primul sezon, însă a rezistat doar o stagiune în Premier League.

Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg, Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry și Noussair Mazraoui sunt pe lista de plecări de la Bayern Munchen.

Dintre cei șase fotbaliști, doar Joshua Kimmich se află în ultimul an de contract, în timp ce Gnabry, Goretzka și Mazraoui mai au doi ani.

