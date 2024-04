"Îmi tai capul". Omul care l-a umilit pe Gigi Becali e campion cu Bayer Leverkusen. Ascensiunea lui Tapsoba 

Printre protagoniștii campaniei actuale se numără și africanul Edmond Tapsoba (25 de ani), jucător originar din Burkina Faso.

Ascensiunea lui Tapsoba a surprins mulți specialiști din Germania. Nici apărătorul central nu se aștepta să se acomodeze atât de rapid într-o țară nouă. Leverkusen l-a transferat pe Tapsoba în ianuarie 2020, înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19.

Nemții au plătit 20 de milioane pentru aducerea sa de la Vitoria Guimaraes. A fost cel mai scump jucător vândut vreodată de Guimaraes.

A eliminat FCSB din Europa League și l-a umilit pe Gigi Becali

Până să ajungă în Bundesliga, Edmond Tapsoba a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Europa League. În sezonul 2019/2020, bucureștenii au dat piept cu Vitoria Guimaraes în play-off.

A fost 0-0 la București și 1-0 pentru Guimaraes în returul din Portugalia. Edmond Tapsoba a marcat unicul gol al meciului, în minutul 53, dintr-o lovitură de la 11 metri.

După meciul tur, patronul de la FCSB, Gigi Becali, era convins că echipa sa va trece de Guimaraes: "Dacă ăștia ne dau gol, eu îmi tai capul! Sunt prea slabi! Nu pot fi diplomat, pur și simplu spun ceea ce cred. Avem 99% șanse să ne calificăm, ei au doar 1%. Am curajul să spun că vom fi în primăvara Europa League", a spus atunci Becali.

După ce a deschis scorul în retur, Edmond Tapsoba s-a dus glonț spre loja oficială și a mimat tăierea capului. Gigi Becali nu era prezent pe stadion, dar mesajul a devenit viral.

Are un agent celebru

Viața lui Edmond Tapsoba s-a schimbat în 2017. Atunci a părăsit Burkina Faso și a luat drumul Portugaliei. Clubul său natal, Salitas, l-a cedat la gruparea Leixoes. Apărătorul central și-a făcut ușor, ușor loc în echipa U19 și a atras atenția mai multor scouteri.

Așa a ajuns să primească un telefon neașteptat, în 2018. La celălalt capăt era Deco, fostul mijlocaș de la FC Barcelona și Chelsea. Devenit impresar, Deco pusese ochii pe Tapsoba.

"Am primit un apel într-o zi: 'Salut! Sunt Deco...' Nu am crezut așa ceva, eram convins că e o glumă. I-am zis: 'Da, sigur ești Deco' (ironic). În cele din urmă l-am crezut și mi-a spus că are un club pentru mine, Guimaraes.

Când te sună cineva precum Deco, nu mai contează nimic. Îl crezi pe cuvânt și accepți oferta", a spus Tapsoba, pentru The Athletic.

Fundașul de 1,92m a jucat 32 de meciuri oficiale pentru Vitoria Guimaraes, după care a venit oferta de la Bayer Leverkusen.

Mutarea în Germania

Edmond Tapsoba nu vorbea limba germană la acel moment, dar l-a ajutat faptul că avea colegi vorbitori de limba franceză. Așa s-a integrat mai ușor în colectiv.

"Niciodată nu m-am gândit că mă voi acomoda atât de rapid. Am crezut că o să am nevoie de cel puțin șase luni, dar colegii m-au primit foarte bine. Antrenorul a avut încredere în mine și a vrut să mă arunce pe teren încă de la început. Cu o asemenea susținere, e imposibil să nu te acomodezi", a spus Tapsoba, pentru Bundesliga.com.

Edmond Tapsoba a evoluat până acum în peste 170 de meciuri oficiale pentru Bayer Leverkuse. El mai are contract cu "Aspirinele" până în 2028.