Pe Timo Werner îl așteaptă încă un transfer spectaculos!

Atacantul german a impresionat la echipa de la care a fost transferat de Chelsea. A marcat în acest sezon 13 goluri și a bifat cinci assist-uri în toate competițiile, cifre care îi pot aduce un nou transfer spectaculos.

Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, germanul este în atenția unor echipe din Premier League, unde s-ar putea întoarce după un singur sezon.

Rămâne de văzut în ce condiții ar fi Leipzig de acord să renunțe la serviciile sale, având în vedere că nemții au plătit 20 de milioane de euro pentru a-l ”repatria” de la Chelsea. Werner a semnat și un contract valabil până în 2026 cu actuala sa echipă.

???? #EXCL• RB Leipzig's 27-year-old striker Timo Werner could move back to the Premier League in the summer transfer window because some clubs are monitoring the situation of the German player.

????️29 Matches ⚽13 Goals ????5 Assists pic.twitter.com/Q6LZjysrfn