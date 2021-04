Parca e blestemat de cand transferul sau a facut turul miliardarilor! Haaland, penalty ratat cu Union Berlin! Ce a facut la cateva secunde dupa

Dortmund s-a impus cu 2-1 in fata lui Union Berlin in etapa a 30-a din Bundesliga.

Borussia are de recuperat 4 puncte in ultimele 4 etape pentru a prinde locul 4, ultimul care trimite in Champions League.

Haaland e certat cu tabela. De cand tatal sau si agentul Mino Raiola au facut turul marilor cluburi pentru a le transmite conditiile lor pentru realizarea mutarii, Haaland a mai inscris doar doua goluri. Ambele au venit in weekend, la 4-1 cu Werder, dupa 7 jocuri in care norvegianul nu marcase. N-a avut noroc nici in fata lui Union Berlin. Haaland a ratat un penalty in minutul 27, dar Reus a fost atent si l-a scapat de remuscari. Haaland si-a luat colegul in brate si i-a multumit pentru ca 'l-a scos'.

Atacantul-minune de la Borussia a ratat 5 mari ocazii de gol miercuri seara, in afara de penalty! Haaland a avut 4 suturi pe poarta si doua alaturi, doua dueluri aeriene castigate (din 5) si doua pase cheie trimise catre colegi.

Cifrele sale raman insa extraordinare. In acest sezon, in toate competitiile, are 45 de goluri in 48 de jocuri. Numai in Bundesliga a marcat de 23 de ori in 24 de meciuri, in timp ce in Champions League are 10 reusite in 8 aparitii.

